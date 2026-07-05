Kuşadası'nda gece yarısı korkutan yangın: Yanlış parklar itfaiyeyi geciktirdi - Son Dakika
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Kuşadası'nda gece yarısı korkutan yangın: Yanlış parklar itfaiyeyi geciktirdi

Kuşadası\'nda gece yarısı korkutan yangın: Yanlış parklar itfaiyeyi geciktirdi
05.07.2026 09:15  Güncelleme: 09:17
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Kuşadası'nda bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri, sokaktaki gelişigüzel park edilmiş araçlar nedeniyle gecikmeli müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Kuşadası'nda gece yarısı meydana gelen yangın korku dolau anların yaşanmasına neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri araçların gelişigüzel park edilmesinden dolayı gecikmeli müdahale etti.

Yangın sabaha karşı Camiatik Mahallesi Okurlar Sokak'ta meydana geldi ve mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sokaktaki yanlış park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen yangından etkilenen ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda gece yarısı korkutan yangın: Yanlış parklar itfaiyeyi geciktirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda gece yarısı korkutan yangın: Yanlış parklar itfaiyeyi geciktirdi - Son Dakika
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