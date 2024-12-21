Kuşadası\'nda Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışma sonucu 30 düzensiz göçmen ile birlikte yakalanan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik icra edilen koordineli çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde 19 Aralık günü bir bot içerisinde botu kullanan organizatör M.A.A. (20) ile birlikte 30 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör M.A.A., 20 Aralık günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN