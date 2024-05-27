Kuşadası'nda Jandarmayı Gören Şüpheli Silahı Fırlattı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Jandarmayı Gören Şüpheli Silahı Fırlattı

Kuşadası\'nda Jandarmayı Gören Şüpheli Silahı Fırlattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmayı gören şüpheli, elinde bulunan silahı otluk alana fırlattı. Yapılan aramada 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs, silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

27.05.2024 10:42
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmayı görünce silahı otluk alana fırlatan şüpheli, silahı ile birlikte gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı il genelinde vatandaşın huzuru için devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca adli bir olaya müdahale esnasında jandarma devriyesini gören A.R.G. isimli şüpheli şahıs, elinde bulunan silahı otluk alana fırlattı. Çevrede yapılan arama sonucunda 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Jandarma ekiplerinden kaçamayan şüpheli şahıs, silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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