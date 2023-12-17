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Kuşadası'nda Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir adet dedektör, kazma, çapa, demir testere ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kuşadası\'nda Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı
17.12.2023 - 10:51,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaparken 1 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazlı mahallesi Belen Tepesi Mevkiinde gerçekleştirilen devriye esnasında M.N.T. isimli şüpheli şahıs tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. 1 adet dedektör, 1 adet kazma, çapa, demir testere ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilirken M.N.T. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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