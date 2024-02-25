Kuşadası'nda kafa kafaya çarpışan motosikletlerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kafa kafaya çarpışan motosikletlerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kuşadası\'nda kafa kafaya çarpışan motosikletlerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İki motosikletin kafa kafaya çarpışma anı ve sonrasında yaşanan düşmeler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

25.02.2024 01:05  Güncelleme: 01:06
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde saat 22.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan S.B. yönetimindeki 09 AJD 407 plakalı motosikletiyle evine giderken, H.B.K. (15) yönetimindeki 09 K 9629 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerden düşen S.B., H.B.K. ve Y.K. (15) kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 09 AJD 407 plakalı motosiklet sürücüsü S.B., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anbean kaydedildi

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına yansırken, görüntülerde iki motosikletin kafa kafaya çarpışma anı ve sonrasında motosikletlerde bulunan şahısların savrularak düşmeleri yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kafa kafaya çarpışan motosikletlerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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