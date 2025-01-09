Kuşadası'nda Kamu Mallarını Tahrip Edenlere Ceza - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kamu Mallarını Tahrip Edenlere Ceza

Kuşadası\'nda Kamu Mallarını Tahrip Edenlere Ceza

Kuşadası Belediyesi, parklarda ve plajlarda kamuya ait alanları tahrip eden 4 kişiye ceza verdi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, hapis ve para cezasıyla cezalandırıldı. Başkan Ömer Günel, kamu mallarını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

09.01.2025 17:24  Güncelleme: 17:26
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Kuşadası'nda parklar ve plajlar başta olmak üzere kamusal alanları tahrip eden şahıslar cezasız kalmadı. Kuşadası Belediyesi tarafından kimlikleri tespit edilip haklarında suç duyurusunda bulunulan şahıslar hak ettikleri cezaya çarptırılmaktan kurtulamadı.

Kuşadası Belediyesi, kamuya ait alanlarda yaşanan girişimlerin peşini bırakmadı. Kuşadası Belediyesi tarafından kent sakinlerinin ortak kullanımına sunulan parklarda, plajlarda ve stadyumlarda bulunan şemsiye, şezlong, koltuk, salıncak gibi kent mobilyalarını tahrip ederek kullanılamaz hale getiren 4 kişi hakkında başlatılan hukuki süreç sonuçlandı.

Kamu mallarına zarar verenlere ceza

Kimlikleri tespit edilerek haklarında Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nce Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulan 4 şahıs, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve çeşitli miktarlarda adli para cezalarına çarptırıldı.

"Kentimizi korumak hepimizin sorumluluğu"

Kamu mallarına zarar vermenin akıl ve mantıkla bağdaşan hiçbir yanı bulunmadığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel 'halk düşmanlığı' olarak nitelendirdiği vandalca eylemlerle ilgili hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Verilen cezaların caydırıcı olmasını temenni ettiklerini belirten Başkan Günel "Halkın kaynaklarıyla halk için yapılan yatırımların kötü niyetli kişilerce tahrip edilmesi sessiz kalabileceğimiz bir durum değil. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar kentimizin her bir kuruşuna sahip çıktık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta olacağız. Bu konuda tavrımız çok net" diye konuştu. Hemşehrilerini kamu mallarını korumaya çağıran Başkan Ömer Günel "Bu kent hepimizin ve mallarını korumak da hepimizin sorumluluğunda" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kamu Mallarını Tahrip Edenlere Ceza - Son Dakika

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