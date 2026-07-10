Kuşadası'nda Kürek Sörfü Faciası - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kürek Sörfü Faciası

Kuşadası\'nda Kürek Sörfü Faciası
10.07.2026 09:28
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Kuşadası'nda sürüklenen iki sörfçü, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Sağlıkları iyi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen ve yardım talebinde bulunan iki şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay önceki gün saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı, sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Şahıslar kurtarılarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Kuşadası, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Kürek Sörfü Faciası - Son Dakika

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