Kuşadası\'nda Kürek Sörfü Faciası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen ve yardım talebinde bulunan iki şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay önceki gün saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı, sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Şahıslar kurtarılarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN