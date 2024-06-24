Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kuşadası\'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan motosiklet, kazaya neden oldu. Kazada ağır şekilde yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

24.06.2024 13:47
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır şekilde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralanmıştı.

Kaza 22 Haziran 2024 gecesi Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye (13), Sedat Şenol (19) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile 65 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Şenol ve Özlü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlü ve Şenol'a ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Özlü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Sedat Şenol ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Şenol doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şenol'un cenazesinin bugün Kuşadası'nda ikindi namazına müteakip defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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