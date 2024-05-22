Kuşadası'nda Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Ticari Taksiyle Çarpıştı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Ticari Taksiyle Çarpıştı

Kuşadası\'nda Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Ticari Taksiyle Çarpıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidini kullanırken ticari taksiyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.05.2024 21:43
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidini kullanan motosiklet sürücüsü, ticari taksi ile çarpıştı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17ç.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 MA 3018 plakalı motosiklet sürücüsü K.M., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Akan trafikte kontrolsüz karşı şeride çıkan K.M, İ.B. idaresindeki 09 T 4196 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından başından yaralanan K.M. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Ticari Taksiyle Çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Ticari Taksiyle Çarpıştı - Son Dakika
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