Kuşadası'nda otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası'nda otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif yaralandı

Kuşadası\'nda otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 12 bin 978 lira ceza kesildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

29.05.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 12 bin 978 ceza kesilirken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ege Mahallesi 457'nci Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 35 BLE 097 plakalı ATV, yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen A.B. idaresindeki 09 AGT 735 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle ATV'den düşerek yola savrulan E.Y. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Y., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen ATV sürücüsüne 12 bin 978 lira para cezası kesilirken kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Atv, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 18:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement