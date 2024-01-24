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Kuşadası'nda Şüpheli Hareketler Sergileyen 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Şüpheli Hareketler Sergileyen 4 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 4 kişinin aracında ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken, adli süreç devam ediyor.

Kuşadası\'nda Şüpheli Hareketler Sergileyen 4 Kişi Yakalandı
24.01.2024 - 09:54,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen 4 kişi, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Olay, Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri devriye gezdikleri esnada şüpheli hareket sergileyen 4 kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde şüphelilerin Ü.H.D., E.Y., R.S. ve S.P. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Araçta yapılan arama esnasında aracın yanında görünür vaziyette 1 adet ruhsatsız seri numarası kazınmış av tüfeği, 1 adet şarjör, 25 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilere 2521 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereği 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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