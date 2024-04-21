Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde etkisine araç kullanırken yakalanırken 2 şahsın ehliyetlerine el konularak idari para cezası uygulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İ.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, O.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde de 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 5 yıl süre el konularak ayrı ayrı 34 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanan Şahıslara Ceza - Son Dakika
Elazığ'ın Aşağı Demirtaş mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte metal dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?