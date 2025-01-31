Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bir ikamette yapılan aramalarda; 15.97 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda A.P. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN