Kuşadası\'nda uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, ilçe genelinde yürütülen operasyonlar kapsamında, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak, fiziki takip sonucunda 5 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan üst aramalarında H.K., H.D. ve G.K. isimli şahıslardan sırasıyla 1.73 gr, 1.11 gr metamfetamin ve 2.35 gr esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, B.E.P. isimli şahıs hırsızlık ve hakaret suçlarından arandığı tespit edildi.

Operasyonun devamında, Z.E. ve S.A. isimli şahıslar ikametlerinde yakalandı. Z.E.'nin sorgulamasında, toplam 4 suçtan arandığı ve 7 yıl 33 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. İkamette yapılan aramalarda hassas terazi, esrar öğütücü değirmen ve metamfetamin maddesi bulunarak el konuldu. Tüm şahıslar hakkında yasal işlemler tamamlanırken, Z.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN