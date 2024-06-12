Kuşadası'nda Yaralı Şahsın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan bir şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Şahıs sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN