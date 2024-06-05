Kuşadası'nda yüzme havuzu yangınında 2 işçi yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sitenin bahçesinde bulunan yüzme havuzunun makine dairesinde sinek ilaçlaması yapıldığı sırada metan gazının patlaması sonucu çıkan yangında Kuşadası Belediyesi'nde görevli 2 işçi yaralandı. Çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli işçiler S.K. ve F.G., rutin sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin bahçesindeki yüzme havuzunun makine dairesine girdi. Bu sırada makine dairesinde biriken metan gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çıkan yangında, iki işçinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN