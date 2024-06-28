Kuşadası'ndaki Parklar Vandalların Hedefi Haline Geldi - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki Parklar Vandalların Hedefi Haline Geldi

Kuşadası\'ndaki Parklar Vandalların Hedefi Haline Geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yenilenen veya yeni yapılan parklar, vandalların saldırısına uğradı. Park ve Bahçeler Müdürü, parklarda meydana gelen zararları ve güvenlik önlemlerini açıkladı.

28.06.2024 20:56  Güncelleme: 20:58
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinin çeşitli noktalarında yenilenen ya da yeni yapılan parklar, vatandaşlar için doğal yaşam, dinlenme ve spor alanlarına dönüştürülürken, adanın cazibe noktalarından biri haline gelen parklar son aylarda vandalların hedefi haline geldi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cem Özgür Demirci yaptığı açıklamada, "2019 yılından bugüne kadar kentimizin bir çok noktasında eskiyen park ve yeşil alanlarımızı yenilerken bir çok alanda da ailelerimiz için dinlenme ve mesire parkları, sağlıklı yaşam için spor alanları ve çocuklarımız için oyun alanları olmak üzere 210 park ve bahçe alanı yaptık. Ancak son dönemde vatandaşlarımızın hizmetinde olan park ve bahçelerimiz vandalların hedefi haline geldi. Her gün bir çok alanda spor aletleri, oturma grupları, oyun aletleri hatta dekoratif çitler vandallar tarafından kasıtlı olarak kırılıyor. Bakım ve onarım ekiplerimiz de periyodik olarak tamiratları gerçekleştiriyor. Bunun en son örneğini de İkiçeşmelik Mahallemizde ki Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda yaşadık. Alanda bulunan ahşap kameriyelerimizden birinde bağlantı noktalarına verilen zarar neticesinde yapısal olarak bir çökme yaşandı. Hergün yüzlerce vatandaşımızın dinlendiği bu alanda yaşanan olayda kimsenin burnunun bile kanamaması en büyük tesellimiz oldu. Teknik ekiplerimiz tarafından yapılan ilk incelemede kameriyenin bağlantı noktalarının ve aparatlarının kırıldığını tespit ettik. Normal şartlarda oluşmayacak bu kırılmanın vandallar tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Güvenlik kameralarımızdan olay öncesi ve sonrasını inceleyeceğiz. Vandallar bu eylemleri ile sadece kamu malına ekonomik zarar vermiyorlar aynı zaman da vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye sokacak şekilde insan sağlığını tehlikeye atıyorlar. Daha önceki olaylarda tespit ettiğimiz gibi bu eylemi gerçekleştiren vandallar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'ndaki Parklar Vandalların Hedefi Haline Geldi - Son Dakika

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