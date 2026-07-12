Kuşadası'nda 68 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda 68 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kuşadası\'nda 68 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti
12.07.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 68 yaşındaki Hasan Tutucu, 5. kattaki balkonda gerindiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturduğu apartmanın 5. katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düşen 68 yaşındaki Hasan Tutucu, hayatını kaybetti. Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Çağdaş Sitesi Yolu Sokak üzerindeki bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin 5. katındaki balkona çıkan 68 yaşındaki Hasan Tutucu, görgü tanıklarının ifadelerine göre gerindiği sırada bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Kuşadası'nda 68 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Tutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tutucu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 68 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Ya basına aksetmediği için haberdar olamıyorduk fakat son zamanlarda balkondan düştüğü söylenen yaşlı, genç, çoluk çocuk haberleri çok sıklaştı...garip bir durum... 0 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    ölüm her an yanıbaşımızda Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

11:47
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
11:34
Trump’tan Graham için taziye mesajı Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 12:37:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda 68 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.