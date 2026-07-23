Kütahya\'da 20 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Yakalanan hükümlünün ayrıca "uyuşturucu madde ticareti yapma", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından da kaydının bulunduğu, toplam 5 ayrı suç kaydına sahip olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezasının infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA