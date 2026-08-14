Kütahya'da 3 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
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Kütahya'da 3 Katlı Binada Yangın

Kütahya\'da 3 Katlı Binada Yangın
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Kütahya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Kütahya'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Fegah Sokak'ta, İsmail ve Emine A.'ya ait üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu çatı katındaki yangın tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 3 Katlı Binada Yangın - Son Dakika

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