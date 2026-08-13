Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış - Son Dakika
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Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

Tuba Ünsal\'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış
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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, çocuklarıyla birlikte gittiği restoranda karşılaştığı rezilliği hayranlarıyla paylaştı. Ünsal, ilk iki denemede restorana giremediğini, üçüncü denemesinde ise çocukları için yalan söyleyerek içeri girebildiğini anlatarak, bunun "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu ve sunucu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte gittiği bir restoranda maruz kaldığı muameleyi paylaştı. 

Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

ÇOCUKLARIYLA GİTTİĞİ RESTORANA ALINMADI

Ünlü oyuncu, çocuklarının istediği bir yemek için tercih ettikleri restoranda mekanın boş olmasına rağmen içeri alınmadıklarını anlattı.

Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

Rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle restorana alınmadıklarını anlatan Ünsal, birkaç kez sıraya girerek yeniden içeri girmeyi denediklerini söyledi.

Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

YALAN SÖYLEYEREK İÇERİ GİRDİ

Restoranda boş masalar bulunduğu halde her iki denemesinde de içeri alınmadığını belirten Ünsal, çocuklarının canının çektiği yemeği yiyebilmeleri için sonunda farklı bir yönteme başvurduğunu itiraf etti.

Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

Ünsal, çocukları için çalışanlara "Telefonumun şarjı bitti, sahibinizin benim adımı vermiş olması gerekiyor" diyerek içeri girebildiğini ancak bunun doğru olmadığını itiraf etti.

Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

Ünlü oyuncu, bu sözlerinin ardından kendilerine içeride masa gösterildiğini anlattı.

"SİZ DE BÖYLE BİR ŞEY YAPAR MIYDINIZ?"

Yaşadığı durumu "utanç verici" olarak değerlendiren Ünsal, takipçilerine de "Çocuklarınızın istediği yemeği yiyebilmesi için siz de böyle bir şey yapar mıydınız?" diye sordu.

Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

Tuba Ünsal, Magazin, Çocuk, Oyun, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Tuba Ünsal Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış - Son Dakika
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