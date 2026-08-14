Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

Mansur Yavaş\'tan İYİ Parti\'ye geçecek iddialarına yanıt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ederek başka bir partiye katılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Yavaş, "Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye veya başka bir siyasi oluşuma katılacağı yönünde kamuoyunda dolaşan iddialara son noktayı koydu.

"SÜREKLİ BU SENARYOLARA YANIT VERMEM BEKLENİYOR"

Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamayla şahsı hakkında her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atıldığını ifade ederek bu duruma tepki gösterdi. Sürekli farklı partilerle isminin anılmasına ve kendisinden cevap beklenmesine sitem eden Yavaş, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor."

"BAŞKALARINDAN DEĞİL, DOĞRUDAN BENDEN DUYARSINIZ"

Siyasi kulislerde dolaşan dedikodulara karşı net bir duruş sergileyen Yavaş, kendisiyle ilgili olası bir siyasi gelişme yaşanması durumunda bunun aracılar vasıtasıyla değil, doğrudan kendisinden duyulacağını vurguladı. Tüm siyasi tartışmaların dışında kaldıklarını belirten Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara."

MESAİSİ BELEDİYE PROJELERİNE ODAKLI

Kulislerde dönen siyasi dedikodular yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin günlük işleyişine, altyapı çalışmalarına ve yeni projelere odaklandıklarını belirten Yavaş, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını sürdürdüklerini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum. Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla! Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara’nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz."

"ÖNCELİĞİMİZ ANKARA"

Hukuk, adalet, demokrasi ve milletin geleceği konularında gerektiğinde düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinmediğini belirten Mansur Yavaş, konuya ilişkin değerlendirmesini Ankaralılara verdiği sözü hatırlatarak noktaladı:

"Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik. Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum. Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankara."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt - Son Dakika

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