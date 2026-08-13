RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza - Son Dakika
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RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza

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RTÜK, LGBT propagandası ve istismar içeren içeriklerden dolayı dört dijital platforma ceza verdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle dört dijital platforma üst sınırdan ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Üst Kurul, HBO Max adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan 'Bang My Box: The Robin Byrd Story' adlı belgesel filmdeki yayın ihlallerini görüştü. Belgesel filmin cinsellik ile pornografiyi açıkça sergilediği ve eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığını tespit eden Üst Kurul, HBO Max'a katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

Prime Video logolu isteğe bağlı yayın hizmeti sunan kuruluşta yayımlanan 'Spartacus: House of Ashur' isimli dizideki ihlaller de Üst Kurul tarafından denetlendi. Söz konusu yapımda, tarihsel bir kurgu ve aksiyon-macera şemsiyesi altında sunulmasına rağmen içerdiği ağır çekim kan sıçraması, uzuv kopması, şiddetin bir 'haz sahnesi' olarak detaylandırılması; kadın ve erkek bedeninin sürekli teşhiri, aşırı müstehcenlik ile insan doğasına ve evrensel ahlak normlarına aykırı cinsel ilişki sahnelerinin yoğun bir şekilde gösterildiği kaydedildi. Bu gerekçelerle Prime Video'ya katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası uygulandı.

Üst Kurul, NETFLIX ünvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan 'Heartstopper: Sonsuza Dek' adlı filmdeki yayın ihlallerini de ele aldı. Yetişkinlik düzeyi '18+, cinsellik, argo' koruyucu sembolleri ve "Bu film, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muzır Neşriyat Kurulunca küçükler için uygun olmadığı karara bağlanan 'Kalp Çarpıntısı' kitabından uyarlanmıştır" uyarısı ile katalog içerisinde yayımlanan filmin konusu itibarıyla, hedef kitlesinin gençler olduğu ve eş cinsel birlikteliğe yönelik sahnelerin kullanılan müzikler ve efektlerle görsel olarak estetik ve sevimli biçimde sunulduğu, eş cinsel yaşam tarzının genç yaş grubuna özendirici bir biçimde yansıtıldığı tespit edildi. Bu açıdan ilgili filmde LGBTQ+ ilişkilerinin olumlanmasının ve normalize edilmesinin Türk aile yapısına, manevi değerlerimize ve genel ahlak anlayışına aykırı olduğu vurgulandı. Üst Kurul, söz konusu film nedeniyle NETFLIX'e katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası verdi.

Üst Kurul, Disney+ adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı tarafından yayımlanan 'A Teacher' isimli dizideki yayın ihlallerine de yaptırım uyguladı. RTÜK, bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasında yaşanan ilişkiyi konu alan dizinin, yetişkin öğretmenin öğrencisine yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının belirli sahnelerde romantikleştirilmiş ve erotikleştirilmiş bir ilişki biçiminde sunulduğunu, böylece çocuk istismarının niteliğinin belirsizleştirildiğini ve olağanlaştırılma riskinin ortaya çıktığını vurguladı. Bu gerekçelerle Disney+'a katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para yaptırımı uygulandı.

Kaynak: DHA

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