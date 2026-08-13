Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri

Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki yeni transferi Romelu Lukaku'yu yaş üzerinden değerlendirdi. "30'lu yaşlarda adam almam" diyen Yıldırım, "Son kullanıcısı ben olmak istemiyorum oyuncuların. 2-3 sene oynattığınızda bu oyuncuyu satma şansı yok" ifadelerini kullandı.

HT Spor canlı yayınına katılan Yüksel Yıldırım, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve dört büyüklerin kadroları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın harcama limiti ve kadro açısından önde olduğunu belirten Yıldırım, "Kağıt üstünde 'Galatasaray şampiyon olur' diyordum, 4 senedir oluyordu da ama bu sene deme şansım sıfır" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Beşiktaş'ın transfer politikasını beğendiğini söyleyen Yıldırım, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, çok iyi kadro kuruyorlar. Hocaları da tutarsa lige zevk gelecek. Beşiktaş şampiyonluğa oynamayı hak ediyor. Son 3-4 senedir yapamadılar, sebebi ben bilemem" dedi.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri

SALAH TRANSFERİNE ÖVGÜ

Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini de değerlendiren Yıldırım, Mısırlı yıldızın kulüp ve şehir için önemli bir tanıtım fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Yıldırım, "İnanılmaz bir isim getirdiler, Salah. Sağ olsunlar, Türkiye'yi dünyada gündeme oturttular. Herkes Trabzon'u öğrendi. Büyük para vermiş olabilir ama Trabzon şehri 30 milyon harcasaydı böyle bir reklam yapma şansı sıfırdı. 100 milyon dolar harca, hiçbir ülkede gündeme oturamazsın. Bunlar gerekiyor. Bazen her şey para değil. Ülkenin, şehrin, kulübün tanıtımı önemli" ifadelerini kullandı.

MUSABA'NIN AYRILIĞINI ANLATTI

Anthony Musaba'nın Samsunspor'dan ayrılık sürecine de değinen Yıldırım, oyuncunun kendisine Fenerbahçe ile görüşmediğini söylediğini ancak daha önce anlaşma sağladığını öne sürdü. Yıldırım, Musaba'yı 750 bin Euro'ya aldıklarını ve 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye gönderdiklerini belirterek, elde edilen gelirle Yalçın, Asamo ve Elayis'i kadroya kattıklarını söyledi.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri

LUKAKU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Yüksel Yıldırım'ın en dikkat çeken açıklaması ise Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki yeni transferi Romelu Lukaku hakkında oldu. Yıldırım, "30'lu yaşlarda adam almam. Son kullanıcısı ben olmak istemiyorum oyuncuların. Fenerbahçe 33 yaşında forvet getirdi. Kötü oyuncu değil ama 2-3 sene oynattığınızda 35-36, bu oyuncuyu satma şansı yok" dedi. Fenerbahçe ile Samsunspor'un oyuncu satışındaki marka gücünün farklı olduğuna işaret eden Yıldırım, "Fenerbahçe satabilir belki ama Samsunspor satamaz. Samsunspor'un öyle bir marka değeri yok. Bu gerçek, gerçekler bazen acı oluyor" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım, Romelu Lukaku, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    şakamısın oğlum sen ya sanane fenerden sen kendi takımlarına baksana durum ne diye 15 3 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Salah 25 yaşında Yüksel!!! 11 3 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    kötümü söylemiş gayet yerinde konuşmuş bravo 3 10 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    Samsunsporla Feneri kıyaslayan birinin böyle mevkilerde ne işi var Allah aşkına:))) 9 2 Yanıtla
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