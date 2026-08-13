Bebekli Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bebekli Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bebekli Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bebeğiyle uyuşturucu taşıyan Damla K. ve Y.K. yakalandı, tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusetle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen Damla K. ile uyuşturucuyu teslim alan Y.K. suçüstü yakalandı. 'Bebekli kurye' adını verdikleri yöntemle sevkiyat yapan kadının evinde ve uyuşturucuyu teslim alan şüphelinin otomobilindeki mekanizmalı gizli bölmede yapılan aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain olmak üzere toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin 'bebekli kurye' adını verdikleri yöntemle sevkiyat yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece'de bir kadının 'ana zula' olarak kullandığı evinden çıkardığı uyuşturucuyu, 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusetle taşıdığı tespit edildi. Kimliği belirlenen Damla K. takibe alındı. Şüpheli, bir süre pusetle yürüdükten sonra otomobilde bekleyen Y.K. ile buluştu.

PUSETTEKİ BEBEK İÇİN AYRILMALARI BEKLENDİ

Uyuşturucu alışverişini gören polis ekipleri, pusetteki bebeğin operasyondan etkilenmemesi için kadın ile erkeğin birbirinden ayrılmasını bekledi. Şüphelilerin ayrılmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kadın kurye Damla K. ile otomobildeki Y.K. yakalandı.

UYUŞTURUCU OTOMOBİLDEKİ GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından otomobilde ve kadının evinde arama yapıldı. Otomobilin mekanizmalı gizli bölmesi ile kadının evinde yapılan aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain olmak üzere toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla K. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebekli Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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