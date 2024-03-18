Kütahya\'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Samsun Merkezli Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren bir kripto para dolandırıcılığı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Adana, Ankara, Isparta ve Manisa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini kripto para yatırım uzmanı olarak tanıtarak mağdurları sahte kripto para sitelerine yönlendirdikleri ve dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 8 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.