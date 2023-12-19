Kütahya\'da 34 narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kütahya'da bir haftada 34 narkotik operasyonunda yakalanan 42 şahıstan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 34 olayda yakalanan 42 şahıstan 5'i tutuklandı. Suç unsuru olarak, 430,78 gram bonzai, 42,16 gram metamfetamin ve 2 bin 165 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA