Kütahya\'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 07.23'te merkez üssü Simav ilçesinin Yemişli köyü olan 4,5 büyüklüğündeki depremin 8,81 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya Valisi Musa Işın, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. - KÜTAHYA