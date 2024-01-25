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Kütahya'da 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Öğrencilerin çoğu ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor ve durumları iyi.

Kütahya\'da 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
25.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:50
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Kütahya'da yaklaşık 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Öğrencilerin çoğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kredi Yurtlar Kurumu, Kütahya, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
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