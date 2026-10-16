Kütahya\'da 5 özel ihtiyaçlı öğrencinin servis sürücüsü dur ihtarına uymayıp kaçtı

Kütahya'da 5 özel ihtiyaçlı öğrencinin servis sürücüsü dur ihtarına uymayıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da polisin rutin denetiminde dur ihtarına uymayan servis sürücüsü, araç anahtarını bırakıp kaçtı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka servise nakledildi, sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.
Kütahya'da polisin dur ihtarına uymayan servis sürücüsü aracı terk ederek kaçtı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına nakledildi.
Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri rutin servis denetimleri sırasında 43 S 0537 plakalı servis aracının sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücünün, araç anahtarını da bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Polis ekipleri, servis hosteslerini bilgilendirerek öğrencilerin güvenliğini sağladı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına nakledilirken, servis aracı çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kaçan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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