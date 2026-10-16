Kütahya'da 5 özel ihtiyaçlı öğrencinin servis sürücüsü dur ihtarına uymayıp kaçtı - Son Dakika
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Kütahya'da 5 özel ihtiyaçlı öğrencinin servis sürücüsü dur ihtarına uymayıp kaçtı

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Kütahya\'da 5 özel ihtiyaçlı öğrencinin servis sürücüsü dur ihtarına uymayıp kaçtı
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Kütahya'da polisin rutin denetiminde dur ihtarına uymayan servis sürücüsü, araç anahtarını bırakıp kaçtı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka servise nakledildi, sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

Kütahya'da polisin dur ihtarına uymayan servis sürücüsü aracı terk ederek kaçtı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına nakledildi.

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri rutin servis denetimleri sırasında 43 S 0537 plakalı servis aracının sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücünün, araç anahtarını da bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri, servis hosteslerini bilgilendirerek öğrencilerin güvenliğini sağladı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına nakledilirken, servis aracı çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaçan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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