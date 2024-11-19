Kütahya\'da 5 Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

3.Sayfa

Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 5 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı.

Kütahya il merkezinde Ekim ayı içerisinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından görüntülendi.

Kameralara yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı. - KÜTAHYA