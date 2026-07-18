Kütahya Valisi Işın: "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, 70 dekarlık alan zarar gördü"

Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesi Elmalı köyünde çıkan ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında 70 dekarlık alanın zarar gördüğünü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Vali Musa Işın, Yaylacık mevkisinde çıkan yangının çıktığı bölgenin yerleşim alanı olmadığını ve herhangi bir elektrik hattının da bulunmadığını belirterek, "Yangının çıkış sebebi henüz tarafımızdan tespit edilmiş değil. Burası meskun mahal değil, insanların yaşadığı bir yer değil. Ayrıca bölgeden herhangi bir elektrik hattı da geçmiyor. Arkadaşlarımız yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor" dedi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, AFAD ve diğer kamu kurumlarının desteğiyle kapsamlı bir müdahale gerçekleştirildiğini belirten Işın, söndürme çalışmalarında 13 hava aracı, 1 İHA, 25 arazöz, 89 iş makinesi ve destek aracı ile 279 personelin görev aldığını açıkladı. Yoğun çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığını belirten Vali Işın, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Yangın artık tehlike olmaktan çıkmıştır. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam etmektedir" diye konuştu.

Yangında yaklaşık 70 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü açıklayan Işın, tahrip olan alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların kısa sürede başlatılacağını söyledi. Vali Musa Işın, yangının söndürülmesinde görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Başta Orman Bölge Müdürümüz olmak üzere AFAD ekiplerimize, belediyelerimize, itfaiye personelimize, iş makineleri operatörlerine ve sahada görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Özellikle hava araçlarımızın yangının kontrol altına alınmasında çok büyük katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın büyük bölümünün ormanlarla kaplı olduğuna dikkat çeken Işın, yaz boyunca ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıla göre yangınlara karşı aldığımız tedbirleri önemli ölçüde artırdık. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. İnşallah bu yazı da orman yangınları açısından kayıpsız ve en az zararla atlatmayı temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan da ormanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA