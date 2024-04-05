Kütahya\'da Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Fatih Mahallesi'nde saat 17.30 sularında Mehmet Karaoğlan'a (61) ait evinin bitişiğindeki ahırda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin de yardımı ile yangına müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının ahırın bitişiğindeki eve sıçramasını güçlükle engelleyerek yangını söndürdü. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA