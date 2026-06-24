Kütahya'da Ambulans ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Ambulans ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

24.06.2026 11:31
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Kütahya'da ambulans ile tırın çarpıştığı trafikte 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da ambulans ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yaptığı öğrenilen Şükrü Şahin yönetimindeki 41 HZ 258 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, aynı yönde seyreden M.A. idaresindeki 03 AIF 157 plakalı tıra çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ambulansla nakli gerçekleştirilen 71 yaşındaki Türkan Dabandıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ambulans sürücüsü Şükrü Şahin ile ambulansta bulunan sağlık personeli ve diğer yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Ambulans ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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