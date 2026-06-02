Kütahya'da Apartman Yangını: İki Kişi Dumandan Etkilendi
Kütahya'da Apartman Yangını: İki Kişi Dumandan Etkilendi

02.06.2026 18:19
Kütahya'da 6 katlı apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu, iki kişi etkilendi.

Kütahya'da 6 katlı bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yunusemre Mahallesi Mursinoğlu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın asansör dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanlar apartmanı sararken, bina sakinleri büyük korku yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında apartmanda bulunan yaşlı iki kişi yoğun dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ve ambulansta müdahale edildi. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

