Kütahya'da araç dere yatağına yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

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Kütahya'da bir aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Ağaçköy mahallesi mesire alanı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 EP 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan E.T. ve U.T. isimli 2 şahıs yaralandı. Yaralı şahıslar ambulans ile Kütahya Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA