Kütahya'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 12 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 1'i cezaevi firarisi 2 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda, yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan ve Kütahya cezaevinden firari olarak aranan 9 suç kaydı mevcut M.G. (30) isimli şahıs il merkezi Cemalettin Mahallesi Kemer Sokak adreste yakalandı. Kasten yaralama, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 12 yıl hapis cezası ile aranan 2 suç kaydı mevcut T.Ü. (38) isimli şahıs Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs Kütahya Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA