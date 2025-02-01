Kütahya'da Emet Bor işletmesi'ne ait tesislerde facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, yakında hizmete girecek olan Eti Maden'e bağlı Emet Bor işletmesi sülfürik asit fabrikasında son denetim ve testler yapıldığı esnada meydana gelen patlama ve sonrasındaki asit sızıntısından 1 şef ve 1 işçi yaralandı.
Yaralılardan biri Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, aside bağlı yanıklar sebebiyle diğer yaralı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da asit patlaması: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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