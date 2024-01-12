 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Bölge Uygulamasında 28 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Bölge Uygulamasında 28 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bölge Uygulamasında, toplam 198 şahıs ve 27 aracın GBT kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda, 28 adet sentetik ecza hapı ve 1 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, gürültüye neden olan bir şahsa idari işlem yapıldı ve 2 yoklama kaçağı kaydı olan şahsa tebligat yapıldı.

Kütahya\'da Bölge Uygulamasında 28 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
12.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Bölge Uygulamasında 28 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl EMniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yaya Devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 Resmi Ekip ( 13 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile il merkezi Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge Uygulamasında, toplam 198 şahıs ve 27 aracın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamada, 28 adet sentetik ecza hap ve 1 kesici alet ele geçirildi. Gürültüye neden olan 1 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı. 2 yoklama kaçağı kaydı olan şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Bölge Uygulamasında 28 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
U-14 Final Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı U-14 Final Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 U-14 Final Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Bölge Uygulamasında 28 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement