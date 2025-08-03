Kütahya\'da Boş Arazide Yangın: 7 Arı Kovanı Küle Döndü

Kütahya'nın Emet ilçesinde boş arazide çıkan yangında 7 arı kovanı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde camiile futbol sahası arasında arı kovanlarının da bulunduğu boş arazide yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Piknik tüpünden çıktığı tahmin edilen yangında ekipler tarafından onlarca arı kovanı kurtarılırken, 7 arı kovanı küle döndü.

Yangın mahallinde bulunan arı kovanları ve piknik tüpünün kime ait olduğu araştırılıyor. - KÜTAHYA