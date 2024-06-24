Kütahya'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya\'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu diğer tarlalara ve ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 19:58  Güncelleme: 20:08
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu diğer tarlalara ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Dereköy ve Kayacık köyleri arasında Domuz Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde İbrahim Özdemir'e ait buğday tarlasından dumanlar yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine Gediz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın mahalline sevk edildi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının etrafta bulunan ekili tarlalara sıçramaması büyük bir felaketi önlerken, 2 dönümlük tarla yandı.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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