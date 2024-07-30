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Kütahya'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Gevrekler ile Kırıkkavak arasındaki bozuk ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreden yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı ve arazözler sevk edildi. Tavşanlı ve Harmancık Orman İşletme arazözleri, bölgedeki maden şirketi personeli, Balıköy beldesi itfaiye aracının müdahalesi ile 1 saatte söndürülen yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.