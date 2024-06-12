Kütahya'da çıkan yangın ormana sıçradı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir tarlada çıkan yangın ormana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 civarında bazı köylüler orman içinden buğday tarlalarına bazı köylüler ise tarlalardan orman doğru sıçrama yaptığı bilgisini verirken Antalya bölgesinden gelen yangın söndürme helikopterleri ve uçakları Karabacaklar köyünde bulunan göletten su alarak yangını söndürmeye çalışıyor. Ayrıca destek olarak Emet başta olmak üzere tüm çevre belde ve ilçelerden birçok yangın söndürme aracı yangına müdahale için Göynükören köyüne hareket etti.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Sorgun Orman İşletme Şefliği Karabacaklar Köyü sınırları içerisinde başlayan yangında. 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 4 itfaiye, 2 uçak, 1 DSİ yakıt tankeri, 1 Lojistik kamyon, 1 adet 28 tonluk su tankeri, 1 komuta aracı ve 200'e yakın personel canla başla yangını söndürmek için çalışıyor.

Yangının büyüyerek köye doğru ilerlediği bildirilirken, Gediz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Diğer yandan Gediz Kaymakamı Hakan Alkan da, Göynükören köyüne giderek İlçe Jandarma Komutanı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yangının durumuyla ilgi bilgi aldı. Çalışmaların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - KÜTAHYA