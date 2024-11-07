Kütahya'da Çöplükte Başlayan Yangın Evleri Kül Etti - Son Dakika
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Kütahya'da Çöplükte Başlayan Yangın Evleri Kül Etti

Kütahya\'da Çöplükte Başlayan Yangın Evleri Kül Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çöplükte çıkan yangın, hızla çevredeki evlere ve hayvan barınaklarına sıçradı. 5'i metruk 7 ev ve 4 hayvan barınağı yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 3 saatte kontrol altına alındı.

07.11.2024 19:03  Güncelleme: 19:07
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çöplükte başlayan yangın, yakınındaki evlere sıçradı. Yargında 5'i metruk 7 ev ve 4 adet hayvan barınağı kül oldu.

Tavşanlı ilçesine 42 kilometre mesafede bulunan Kızılçukur köyündeki çöplükte yangın çıktı. Yangın kısa sürede ev, samanlık ve ahırlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine köye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz ve 2 su tankeri ile belediyelere ait 15 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözlerinin hortumu serilerek müdahale edildi. Onlarca vatandaş ve görevlilerin yoğun çalışmasıyla yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

5'i metruk 7 ev ve 4 adet hayvan barınağının kül olduğu yangında ölen yada yaralanan olmazken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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