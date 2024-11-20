Kütahya\'da Deprem Konutunda Yangın Ç çıktı

3.Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesi Ömerfakı köyünde tek katlı deprem konutunda çıkan yangın köylülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömerfakı köyünde Mehmet Ali Kurşun'a ait içerisinde oturulmayan tek katlı deprem konutunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankerleriyle yaptı. Yangın Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülürken, yangın sonucu binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA