Kütahya'da Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

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Kütahya'nın İstiklal Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli Yunus Timleri tarafından gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, Yusuf H.U. (19) isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edildi.

15 suç kaydı bulunan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Nezarethane Büro Amirliği'ne teslim edildi. - KÜTAHYA