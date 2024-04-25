Kütahya'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı

Kütahya\'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il girişinde durdurulan kiralık araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmaları sonucunda gerçekleşen operasyonda, araç içerisindeki E.B.(28) isimli şahsın üzerinden 33,90 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

25.04.2024 08:18
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde şüphe üzerine durdurulan kiralık araçta bulunan ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortaklaşa çalışmalar sonucu kiralık araç il girişinde şüphe üzerine durduruldu ve araç içerisindeki şahıslardan E.B.(28) isimli şahsın üzerinden 33,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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