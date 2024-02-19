Kütahya'da Durdurulan Otobüste Uyuşturucu Kuryesi Kadının Sütyeninde 196,98 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Durdurulan Otobüste Uyuşturucu Kuryesi Kadının Sütyeninde 196,98 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya\'da Durdurulan Otobüste Uyuşturucu Kuryesi Kadının Sütyeninde 196,98 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan bir operasyonda durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan uyuşturucu kuryesi kadının sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

19.02.2024 11:35
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Kütahya'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan uyuşturucu kuryesi kadının sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kuryesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü çevreyolu üzerinde durduruldu. Şahısların eşyalarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, D. G. isimli uyuşturucu madde kuryesi kadının sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 2 parça halinde, toplamda 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Y.S (32) ve D.G (22) isimli şüpheliler adliyeye mevcutlu sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Durdurulan Otobüste Uyuşturucu Kuryesi Kadının Sütyeninde 196,98 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Durdurulan Otobüste Uyuşturucu Kuryesi Kadının Sütyeninde 196,98 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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