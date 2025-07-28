Kütahya\'da Ekmek Fırınında Yangın: 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Karaelmas Caddesi'nde Selim B.'ye ait bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, muhtemel patlamalara karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında ise art arda patlamalar meydana geldi.

Yangın sırasında fırına yakın konumda bulunan bazı vatandaşlar ile yangına müdahale eden Tavşanlı Belediyesi itfaiye personelinden bazıları yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA