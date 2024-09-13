Kütahya\'da Elektrik Direğinde Yangın

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ada Mahallesi Emet Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğinde patlama yaşandı ve sonrasında yangın çıktı. Kablolar patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. Yangın arazideki otları da tutuşturdu. İlk anda patlama sesini duyan Ada stadındaki görevliler bahçe hortumu ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale ederek söndürdü. Şehrin bir bölümünde elektrikler kesildi. - KÜTAHYA